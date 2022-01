★ Confira produtos exclusivos dos EUA para importar via Zip4Me

Quem acompanha o MacMagazine já conhece bem a Zip4Me, nossa parceira que facilita a vida de milhares de pessoas enviando produtos dos Estados Unidos para o Brasil.

Redirecionadores (como a Zip4Me) são essenciais caso você queira economizar comprando produtos disponíveis no Brasil, mas que acabam saindo mais barato se importados de outros países.

Porém, a necessidade é ainda maior se você está de olho em determinado produto que nem mesmo é vendido oficialmente por aqui. Alguns (poucos) deles até são despachados internacionalmente, mas o processo de envio acaba não tendo a garantia de segurança da Zip4Me.

Neste post, mostraremos algumas categorias que contam com produtos que você não encontra no Brasil e pode adquirir tranquilamente com o redirecionador.

Produtos da Apple

Comecemos justamente pelos produtos da empresa mais valiosa do mundo, e que é tema do nosso site. Embora tenha representação no Brasil e venda uma gama enorme de dispositivos, a Apple deixou de fora de seu catálogo por aqui alguns produtos, sendo que o de maior destaque é o HomePod mini.

O alto-falante inteligente da Maçã ainda não foi lançado no Brasil devido à sua incompatibilidade com o português e, por isso, quem quer adquiri-lo morando no Brasil deve recorrer a uma importação.

Já o Apple Watch, relógio inteligente da empresa, também conta com algumas versões não disponíveis por aqui. A primeira delas é o Apple Watch Hermès, uma versão premium e exclusiva do gadget. Comprando na Apple Store Online americana, também é possível personalizar o relógio antes da compra com o Apple Watch Studio.

Além disso, há uma variedade de produtos e acessórios que não são propriamente da Apple, mas que a empresa vende na Apple Store Online — muitos dos quais não estão disponíveis na versão brasileira da loja.

Stands e suportes

Outra categoria de produtos que a gente costuma apresentar aqui no MM são os stands e suportes para produtos, a maioria deles indisponível no Brasil.

Mesmo há poucos dias, nós publicamos sobre um stand magnético perfeito para transformar o iPad em um desktop. Vendido pela Lululook, o Magnetic iPad Stand – Urban está à venda por US$80 (na loja oficial) ou por US$90 (na Amazon americana).

A Hyper é outra marca que costuma lançar produtos do gênero, como o stand dobrável para notebooks com hub 7-em-1, um suporte para notebooks com visual minimalista feito inteiramente de alumínio ultrafino.

O HyperDrive 7-in-1 USB-C Hub Stand é outro produto que não é vendido oficialmente por aqui, estando disponível para compra tanto no site da Hyper quanto na Amazon, por US$100.

Acessórios para a casa inteligente

Cada vez mais populares no Brasil, alguns acessórios podem deixar sua casa mais inteligente se conectados a smart speakers como a Alexa ou até mesmo o já citado HomePod mini. As opções por aqui, infelizmente, ainda são deveras limitadas, o que faz muitas pessoas recorrerem a marcas internacionais.

Dá pra importar muita coisa boa do gênero pela Zip4Me, como a luminária de piso modular com suporte ao HomeKit lançada pela Meross, a Smart LED Floor Lamp, que está à venda na Amazon dos Estados Unidos por US$80.

Trata-se de uma luminária de piso que pode assumir diversas formas: com uma porção superior que pode ser desatarraxada, você pode colocá-la numa base de piso, num pedestal para mesa ou num suporte tipo morsa, para fixá-la numa superfície sem ocupar espaço na sua mesa ou bancada — as alturas podem variar entre 56cm e 139cm.

A Anker é outra empresa que costuma lançar produtos para casa inteligente, como a sua linha de aspiradores inteligentes. Alguns deles, como o RoboVac X8 Hybrid e o RoboVac 11S, ganharam até reviews aqui no MM.

O primeiro, embora muito elogiado, não está à venda no Brasil, só podendo ser adquirido nos Estados Unidos e está saindo por US$650.

Docks e estações de carregamento

Também fazem muito sucesso por aqui os docks e estações de carregamento que costumamos apresentar. Trata-se outra categoria de produtos que sempre é uma boa pedida importar pela Zip4Me, dadas as diversas opções que só estão disponíveis nos EUA.

Quando se fala nesse tipo de produto, é impossível não citar a Satechi, marca que é referência no ramo. No início do ano passado, por exemplo, nós mostramos a Dock5 Multi-Device Charging Station, uma estação completa de recarga para cinco dispositivos.

Ela conta com uma base sem fio (Qi), duas portas USB-A de 2,4A e duas portas USB-C PD, oferecendo 70W de potência ao todo. Ou seja, por US$60 você pode alimentar de uma vez só dois iPads, dois iPhones e AirPods. Obviamente, ele também é compatível com dispositivos de outras marcas.

A já citada Hyper também é conhecida por lançar seus docks poderosos. O recém-lançado Triple 4K Display Dock, por exemplo, tem até 15 portas e suporta até três monitores 4K e é compatível com MacBooks Pro de 13, 14, 15 e 16 polegadas.

O Triple 4K Display Dock para os modelos de 13 e 14 polegadas é vendido por US$250, enquanto o modelo para os tamanhos maiores custa US$300.

Cases/capas

Não poderíamos deixar de falar das famosas capas e acessórios que servem (principalmente) para proteger os nossos dispositivos, mas que podem acabar dando um ar de exclusividade a eles.

E quando falamos em cases, não dá pra não começar falando na elago, que é sempre muito criativa na confecção de seus produtos, como a W7 Airtag Case, que junta a nostalgia do iPod shuffle com a modernidade do AirTag, a qual pode ser adquirida por US$13 no site da empresa.

São várias as opções disponíveis para importação, que vão desde a possibilidade de acoplar um AirTag ao Siri Remote até transformar o rastreador inteligente da Maçã em em um controle de videogame clássico.

Importe com a Zip4Me!

A Zip4Me é uma empresa de redirecionamento de compras localizada no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Uma das maiores vantagens é que o redirecionador é isento do imposto estadual americano, que é um imposto sobre a comercialização de produtos nos EUA. Com isso, você economiza no imposto e pode economizar muito mais no frete.

Você pode comprar em mais de 2 milhões de lojas nos EUA, e praticamente 99% delas têm frete grátis para enviar seus produtos ao armazém da Zip4Me.

Você também tem 90 dias de armazenamento grátis renováveis no estoque da empresa. Compre hoje, na semana que vem, no mês que vem… o prazo se renova a cada compra que chega, e todos os seus produtos ganham mais 90 dias. Aproveite as promoções, junte tudo e mande para a sua casa em um frete só — tudo consolidado, gerando uma grande economia para você.

Se você não tem cartão internacional, a empresa ainda pode lhe ajudar por meio da Compra Assistida. Como funciona:

Vá até a loja online do produto que você quer e escolha o produto. Cadastre o produto com o link e as características no sistema da Zip4Me. O sistema vai gerar uma invoice de pagamento em real. Você paga no Brasil, via TED ou Pix, e a sua compra será efetuada pela Zip4Me. Quando ela chegar, a Zip4Me a cadastrará e você receberá um aviso para montar o envio.

Outra grande vantagem de usar a Zip4Me é que você mesmo monta o seu envio e a sua declaração aduaneira, de acordo com as leis do país de destino. A Zip4Me já enviou mais de 100 mil pacotes para o Brasil, incluindo milhares de produtos, desde itens de tecnologia como esses citados acima até produtos de moda e maquiagens.

A empresa atua nesse mercado há mais de 4 anos e já conta com mais de 90 mil clientes que economizam importando produtos dos EUA através do serviço oferecido por ela.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.