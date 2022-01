Google Chrome ganha nova extensão do Shazam

O Shazam, serviço de reconhecimento de músicas adquirido pela Apple em 2018, lançou (silenciosamente) uma nova extensão para Google Chrome, a qual permite que usuários acionem suas funcionalidades diretamente do navegador em Macs e PCs.

Após a instalação, a extensão fica no menu suspenso do Chrome, à direita da barra de endereço — e, como outras, pode ser fixada para ficar mais acessível. Ao clicar no ícone do Shazam, você verá uma janela menor, pela qual é possível reconhecer uma música e ver todos os Shazams já feitos.

Há, ainda, um atalho para reproduzir a música completa no Apple Music (é necessário fazer login e autorizar o acesso da extensão ao serviço), mas por enquanto não é possível sincronizar músicas que você identificou anteriormente em outros dispositivos com o Shazam — algo bastante útil para quem usa o app com frequência.

Apesar de ter funcionado devidamente em nossos testes, o pessoal do 9to5Google apontou alguns problemas com a extensão. Nesse sentido, ela pode não reconhecer uma música devidamente ou mesmo não exibir resultado algum — vale notar que é preciso estar com a aba da música em reprodução ativa enquanto o Shazam é feito para que ele possa identificar um resultado.

Vale notar que Macs podem reconhecer músicas sem extensão alguma (como iPhones) graças à integração do serviço com a Siri; não obstante, é muito bom ver a Apple expandindo ainda mais a presença do serviço.