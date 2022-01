Headset da Apple usará adaptador de 96W do MacBook Pro, diz Kuo

E cá estamos com novas previsões do analista Ming-Chi Kuo sobre o suposto headset de realidade aumentada/virtual (AR/VR) da Apple. Segundo ele, o dispositivo usará um adaptador de energia de 96W com a mesma especificação usada pelo MacBook Pro de 16 polegadas de 2019.

Kuo também reiterou que o headset da Apple será equipado com dois processadores, incluindo um chip de 5 nanômetros e outro de 4nm, ambos fabricados pela TSMC. Em novembro, o analista havia afirmado que processador teria poder de computação semelhante ao do chip M1.

Ele ressaltou, ainda, que o dispositivo “oferecerá uma experiência inovadora com alternância perfeita” entre os modos de realidade aumentada e virtual, e que a Apple estará “dois a três anos à frente dos produtos concorrentes em termos de poder de computação”.

Segundo as previsões de Kuo, a Apple deverá comercializar cerca de 3 milhões de headsets em 2023, aproximadamente 8-10 milhões em 2024 e 15-20 milhões em 2025 — vale notar que, recentemente, ele também sugeriu que o dispositivo terá estoque limitado no (possível) lançamento este ano.

via MacRumors