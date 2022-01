iPads com telas OLED (da Samsung) só chegarão em 2024, aponta rumor

Ainda ontem, falamos aqui sobre o prospecto de a fabricante BOE produzir telas OLED para futuros iPads e Macs. Enquanto a chinesa se prepara para iniciar a produção dos painéis, entretanto, as atenções voltaram-se para a tradicional maior fornecedora desse tipo de peça para a Apple: a Samsung Display.

Publicidade

De acordo com o The Elec, o caminho está enfim sendo liberado para que a Maçã lance futuros iPads equipados com telas OLED da Samsung. O problema é que, pelo visto, essa ainda é uma perspectiva um tanto distante: 2024 seria o ano mais provável de lançamento dos dispositivos.

As duas empresas, segundo a reportagem, estavam trabalhando juntas em 2021 para a produção de um painel OLED de 10,86 polegadas (que equiparia, presume-se, o iPad Pro menor). A colaboração foi encerrada, entretanto, porque a Samsung não era capaz, à época, de produzir telas do tipo two-stack, com duas camadas de emissão de cores (e, por isso, mais brilhantes e menos suscetíveis a problemas como o clássico burn-in).

Agora, pelo visto, a Samsung está focada em entregar os painéis que a Apple quer. Para isso, entretanto, a sul-coreana precisa que a Maçã faça um pedido “grande o suficiente” para que as finanças se equilibrem e os equipamentos necessários para fabricação das telas sejam adquiridos já no terceiro trimestre deste ano.

Publicidade

Em outras palavras, tudo agora está nas mãos da Apple: se a empresa decidir que quer seguir com a Samsung como fornecedora principal das suas telas, bastará fazer o pedido “grande o suficiente” para receber os painéis que deseja num preço aceitável. Por outro lado, a Maçã pode optar por dar prioridade à BOE, que também começará a produzir as telas OLED do tipo two-stack — exatamente o que Cupertino deseja.

No fim das contas, o cenário está bastante positivo para a Apple, que sempre teve a diversificação das suas fornecedoras como um dos seus principais objetivos. De qualquer forma, ainda precisaremos esperar um pouco mais até que os primeiros iPads com OLED apareçam no mercado.

via MacRumors