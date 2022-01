macOS Monterey 12.2 chega à segunda versão beta

Pouco mais de três semanas após a Apple liberar a primeira versão beta, o macOS Monterey 12.2 chegou hoje à sua segunda versão de testes (compilação 21D5039d ).

Como informamos, a próxima versão do sistema operacional de Macs trará um app Música nativo (com uma série de melhorias) e rolagem de sites suave nos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com tela ProMotion.

Até o momento, não há informações do que essa nova versão de testes tem de novo; qualquer novidade relevante, como sempre, avisaremos vocês aqui no site.

Muito em breve, também, essa compilação de testes deverá ser liberada para membros do Apple Beta Software Program.

Que os testes continuem!