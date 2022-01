Sucesso na web, jogo tem dezenas de cópias homônimas na App Store

Sucesso nos Estados Unidos, o popular jogo de adivinhação de palavras Wordle não possui até hoje um aplicativo oficial, sendo apenas possível acessá-lo pelo navegador. Mas, é claro, isso apenas abriu espaço para que dezenas de cópias do jogo inundassem a App Store.

Wordle é totalmente gratuito, e pede que jogadores adivinhem uma palavra de cinco letras, identificando quais letras estão na palavra e seu local no termo. Jogadores tem até seis palpites por dia e há um único quebra-cabeça diário para todos.

O jogo vem crescendo em popularidade, especialmente nos EUA, e principalmente por conta dos seus rankings, os quais mostram o número de vitórias e derrotas de cada jogador.

Josh Wardle, criador do game, já deixou claro que pretende continuar a suportar o app de forma gratuita e sem anúncios. Se você prestar atenção, o sobrenome é, inclusive, inspiração para o título do jogo.

Como dito, entretanto, dezenas de cópias de jogo começaram a pipocar pela App Store recentemente. E, apesar de a sua ideia não ser totalmente nova, suas cópias não apenas se utilizam do próprio nome do game, bem como sua interface e estilo de jogo.

Muitos desses clones já se encontram nos aplicativos mais baixados da App Store, todos eles se utilizando do conceito, design e branding do original. Um deles, vale notar, criado pelo desenvolvedor Zachary Shakked, conta até com uma opção de assinatura para que jogadores obtenham palpites ilimitados.

Cópia do Wordle criada por Shakked.

Shakked colocou recentemente seu perfil do Twitter como privado, após usuários encontrarem tweets seus antigos nos quais ele criticava aqueles que copiavam descaradamente as ideias dos outros. Enfim, a hipocrisia…

De certa forma, essas cópias infringem as diretrizes da App Store, as quais dizem que desenvolvedores não devem fazer cópias ou pequenas alterações no nome e na interface de um aplicativo para passá-lo como próprio. Para ser mais assertivo, essas cópias nem deveriam ser permitidas na App Store — mas, como bem sabemos, o próprio processo de análise da loja está longe de ser perfeito e já foi criticado milhares de vezes.

É improvável que a Apple faça algo a respeito para retirar essas cópias da sua loja, justamente porque a sua versão oficial do jogo nem sequer conta com um aplicativo para iOS. Essa é uma situação certamente revoltante para o desenvolvedor, de qualquer forma.

via 9to5Mac