tinkerstellar lhe ajuda a aprender Python de maneira fácil

Apesar de a Swift (linguagem de programação da Apple) ser bastante conhecida dentre a comunidade desenvolvedora, ainda existem diversas outras importantes linguagens a serem aprendidas por aí.

Uma delas é a Python e, caso você deseje aprender mais sobre ela, o desenvolvedor Alex Staravoitau criou o app perfeito para isso.

O tinkerstellar é um aplicativo para iPads inspirado no Swift Playgrounds, porém com lições voltadas ao estudo de Python, aprendizado de máquina, análise de dados e outras áreas da Ciência da Computação.

A ideia do app é tornar esse aprendizado mais simples, com exemplos práticos e que são alterados para mostrar as mudanças realizadas no código. O app não requer configurações avançadas; basta entrar em um dos “laboratórios” e experimentar como funciona o desenvolvimento e a resolução de problemas em tempo real.

O app já está disponível gratuitamente e é uma ótima ferramenta para iniciar os estudos em uma nova linguagem de computação.

via 9to5Mac