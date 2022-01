Tumblr adiciona alerta de conteúdo sensível no app para iOS

Há algumas semanas, comentamos como o Tumblr precisou limitar a busca e a exibição de resultados de algumas tags vistas como “sensíveis” a fim de atender às regras da App Store.

No entanto, hoje, a rede adotou em seu aplicativo para iOS uma medida bem mais definitiva para resolver esse problema. Agora, quando você pesquisar por um termo que a rede classifique como “sensível”, um alerta aparecerá dizendo que, para que você possa ver o resultado, será preciso desligar um filtro de conteúdo sensível.

O filtro estará ativado por padrão e, assim, o app esconderá recomendações, blogs, posts, buscas e tags que contenham conteúdo o qual seja considerado sensível para a plataforma.

Caso você escolha ver o conteúdo, basta tocar em “Mostre-me as configurações” que você será redirecionado para o site do Tumblr, onde poderá fazer as alterações. Por fim, será necessário reiniciar o aplicativo para iOS para que a mudança surta efeito.

Conteúdos explícitos, porém, continuarão sem aparecer no app, mesmo com o filtro desativado. Vale notar, também, que mesmo tal conteúdo sensível deverá estar de acordo com as diretrizes da comunidade da rede.

Para o Tumblr, “conteúdo sensível” não se resume a imagens de pornografia (as quais são proibidas na rede desde 2018), mas temas que podem ser sensíveis para alguns usuários.

Conforme notado pelo TechCrunch, quando o filtro estiver ativado, tags e posts com palavras não necessariamente “sensíveis” poderão ficar ocultos. A palavra “submissão” é um exemplo.

Em um comunicado oficial, o Tumblr disse que a atualização fornecerá mais controle aos usuários sobre a experiência que eles desejam ter na rede e que, “embora a experiência para nossa comunidade seja uma prioridade, também devemos cumprir as Diretrizes da App Store e as nossas próprias diretrizes”.