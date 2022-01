Vídeos de suporte: migrar do Android, modos do FaceTime e mais!

De tempos em tempos, a Apple Brasil pública alguns vídeos em seu canal do YouTube com tutoriais e dicas bacanas para aqueles que desejam aprender mais sobre os seus aparelhos e serviços.

Mais recentemente, a Apple divulgou dois vídeos em seu canal: um falando sobre acessibilidade e, o outro, sobre as novas ferramentas de câmera e microfone do FaceTime introduzidas com o iOS 15 — e destacamos, ainda, outros dois que podem lhe interessar.

Como personalizar ajustes de acessibilidade por app

Quer aumentar o tamanho do texto em um app, deixá-lo em negrito em outro e inverter cores em um terceiro app? A partir do iOS 15 e do iPadOS 15, você pode usar ajustes por app para personalizar um app, sem definir ajustes no aparelho.

Vale notar que temos um artigo completinho falando exatamente sobre o assunto, então vale a pena conferi-lo também.

Como alterar os modos de microfone e câmera no FaceTime no iPhone e iPad

A partir do iOS 15 e do iPadOS 15, você pode usar o modo Retrato para não mostrar o fundo em ligações de vídeo do FaceTime. Você também pode alterar os modos de microfone para Isolamento de Voz, que bloqueia o ruído de fundo e destaca a sua voz, ou Espectro Amplo, que inclui todo o som à sua volta.

Como enviar um link para conectar via FaceTime no iPhone, iPad e iPod touch

A partir do iOS 15 e do iPadOS 15, você pode iniciar uma ligação do FaceTime com alguém que esteja usando Windows ou Android ao compartilhar um link.

Como migrar do Android para iPhone

Como transferir facilmente fotos, mensagens, contatos e muito mais do aparelho Android para o iPhone usando o app “Migrar para iOS”.

Vale lembrar que, caso você queira se aprofundar em um destes assuntos, as descrições completas dos vídeos contam com alguns links úteis para as respectivas páginas de suporte da Apple. 😉