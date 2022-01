WhatsApp continuará tocando áudios mesmo ao sair de chats

O WhatsApp parece mesmo disposto a aprimorar as suas mensagens de áudio, um dos recursos mais utilizados no app — pelo menos aqui no Brasil.

Publicidade

Após ter implementado recursos populares, como a possibilidade de alterar a velocidade de reprodução e até permitir que eles sejam ouvidos (sem gambiarra) antes do envio, a rede começou a testar agora a possibilidade de continuar reproduzindo um áudio mesmo quando o usuário muda a janela do chat.

Como divulgado pelo WABetaInfo, os testes mostram a existência de um novo reprodutor que é ativado assim que se inicia a reprodução de determinada mensagem de áudio. A existência desse recurso possibilita que o usuário saia do chat onde o áudio foi recebido/enviado e navegue normalmente por outras “janelas” do app.

Atualmente, como muitos devem saber, caso você mude de chat enquanto uma mensagem de áudio é reproduzida, ela é automaticamente pausada. Você pode, porém, sair do app (sem mudar de chat) enquanto um áudio é reproduzido e continuar ouvindo-o.

Pelo menos na versão para iOS, o player global fica localizado logo abaixo da barra de status do iPhone e acima da lista de chats (muito provavelmente, também acima de cada conversa individual). Há, ainda, uma barra para indicar o tempo de reprodução do áudio e também um botão para que o usuário saia do player.

Ainda não se sabe quando o recurso será disponibilizado para todos — se é que ele será implantado definitivamente. O que acharam?