Acredite: agora você pode jogar Prince of Persia no Apple Watch

Gamers saudosistas, tremei: um dos maiores clássicos dos anos 1990, Prince of Persia, agora está disponível para ser jogado na web em qualquer lugar — e, quando eu digo em qualquer lugar, eu me refiro inclusive ao seu pulso.

Sim: como percebeu recentemente o desenvolvedor Oliver Klemenz, o projeto princejs.com (que “empacota” o jogo em HTML5 e JavaScript, para rodar em qualquer navegador) funciona até mesmo no navegador Safari do Apple Watch. Com isso, você pode viver as aventuras do protagonista sem nome diretamente do reloginho.

Incredible! Prince of Persia runs on @Apple Watch including full @phaser_ engine, playable with touch controls. Just send a mail or message with body https://t.co/YazGHnxyEy to yourself, open link on Apple Watch and play in near original resolution. #PrinceOfPersia #AppleWatch pic.twitter.com/n9dejPnopY — Oliver Klemenz (@oklemenz) January 11, 2022

O jogo, como vocês veem, é (quase) completamente jogável no Watch, com controles de toque funcionando perfeitamente. É claro que não será possível desfrutar de toda a experiência de Prince of Persia numa tela tão pequena, mas o experimento já serve para um divertimento rápido ou para impressionar seus amigos.

Para abrir o jogo no Apple Watch, basta enviar o link princejs.com via email ou iMessage e abri-lo no relógio. Pronto: você poderá jogá-lo… quase na sua resolução original, inclusive. 😜

Boa diversão!

