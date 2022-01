Apple disponibiliza iOS 15.2.1 e iPadOS 15.2.1 para usuários

Sem mais nem menos, a Apple acaba de disponibilizar o iOS 15.2.1 e o iPadOS 15.2.1 (compilações 19C63 ) para todos os dispositivos compatíveis.

Por se tratar de uma atualização menor, ela contém melhorias e correções pontuais. Mais precisamente, a Apple afirma que o update corrige um problema que podia não carregar fotos compartilhadas por mensagens com um link do iCloud e outro envolvendo o uso de aplicativos de terceiros no CarPlay.

De acordo com essa página de suporte, a atualização também corrige um bug de segurança no HomeKit que poderia deixar o iPhone inutilizável ao renomear qualquer dispositivo HomeKit com um longo número de caracteres.

A atualização já está disponível dentro dos Ajustes do iOS/iPadOS, indo em Geral » Atualização de Software — mas, para quem preferir, disponibilizamos abaixo os links diretos para download.

Atualizaremos esta matéria caso haja outras novidades/melhorias nesta versão.