Apple TV+ celebra fim de “Dickinson” com vídeo de bastidores

Uma das séries mais queridas entre os lançamentos iniciais do Apple TV+, “Dickinson” chegou ao fim em dezembro passado após três temporadas de muito sucesso — e a conquista de um grupo bastante fiel de fãs. Pois hoje, para coroar o sucesso da série e formalizar a despedida, a Maçã postou um documentário sobre a trajetória da produção, seu elenco e equipe.

Intitulado “From Dickinson, With Love”, o documentário de 23 minutos está disponível no Apple TV+ e pode, também, ser visto no YouTube. Nele, são exibidos depoimentos de algumas das principais figuras da série, como a protagonista (e produtora) Hailee Steinfeld, a criadora/roteirista Alena Smith e muito mais.

Além das entrevistas, temos ainda imagens inéditas por trás das câmeras e seções especiais dedicadas a aspectos específicos da produção, como os figurinos, as músicas e as gravações em meio à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Para os fãs da série, vale muito a pena dar uma olhada!

