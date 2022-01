Apple TV+ tem 12 indicações ao SAG com “Ted Lasso”, “CODA” e mais

Junto ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao BAFTA, o SAG — ou Screen Actors Guild Awards, o prêmio do Sindicato de Atores dos EUA — forma o “quadrilátero dourado” das premiações do audiovisual. E hoje, a organização anunciou seus indicados para o troféu de 2022… com a presença de alguns filmes e séries do Apple TV+, como não poderia deixar de ser.

Publicidade

No universo televisivo, “Ted Lasso” — que é a série mais indicada nas categorias de comédia, vale notar — e “The Morning Show” foram os representantes da Maçã. No cinema, por outro lado, foram lembrados “CODA” e “A Tragédia de Macbeth”. No total, o Apple TV+ conquistou 12 indicações à premiação, incluindo todas as categorias principais (que premiam o elenco das produções num geral).

Vejamos, portanto, todas as categorias nas quais as produções da Maçã concorrerão no próximo SAG.

Melhor Elenco de Cinema

“Belfast”

“CODA”

“Casa Gucci”

“King Richard: Criando Campeãs”

“Não Olhe para Cima”

Melhor Ator em Cinema

Javier Bardem, “Apresentando os Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “Ataque dos Cães”

Andrew Garfield, “tick, tick… Boom!”

Will Smith, “King Richard: Criando Campeãs”

Denzel Washington, “A Tragédia de Macbeth”

Melhor Ator Coadjuvante em Cinema

Ben Affleck, “Bar Doce Lar”

Bradley Cooper, “Licorice Pizza”

Troy Kotsur, “CODA”

Jared Leto, “Casa Gucci”

Kodi Smit-McPhee, “Ataque dos Cães”

Melhor Elenco em Série de Drama

“The Handmaid’s Tale”

“The Morning Show”

“Succession”

“Yellowstone”

“Round 6”

Melhor Atriz em Série de Drama

Jennifer Aniston, “The Morning Show”

Jung Ho-yeon, “Round 6”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Sarah Snook, “Succession”

Reese Witherspoon, “The Morning Show”

Melhor Ator em Série de Drama

Brian Cox, “Succession”

Billy Crudup, “The Morning Show”

Kieran Culkin, “Succession”

Lee Jung-jae, “Round 6”

Jeremy Strong, “Succession”

Melhor Elenco em Série de Comédia

“The Great”

“Hacks”

“O Método Kominsky”

“Only Murders in the Building”

“Ted Lasso”

Melhor Ator em Série de Comédia

Michael Douglas, “O Método Kominsky”

Brett Goldstein, “Ted Lasso”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Melhor Atriz em Série de Comédia

Elle Fanning, “The Great”

Sandra Oh, “The Chair”

Jean Smart, “Hacks”

Juno Temple, “Ted Lasso”

Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

Os prêmios SAG de 2022 serão entregues numa cerimônia a ser realizada no dia 27 de fevereiro — no Brasil, a premiação será transmitida pelo canal TNT. E aí, para quem vai a sua torcida?

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via Variety