Como ativar um timer diretamente pela Central de Controle [iPhone e iPad]

A Central de Controle do iPhone/iPad permite que você acesse, de uma maneira superfácil, alguns dos recursos mais básicos do seu dispositivo. Entre os atalhos que você pode inserir por lá estão a calculadora, a lanterna e o modo escuro, por exemplo.

Além de possibilitar a ativação dessas funções de uma forma mais rápida que abrir cada aplicativo específico, ela também permite fazer algumas coisas a mais. É o caso do atalho do Timer.

Por lá, você pode ativar um tempo específico para um timer — que pode variar de um minuto a duas horas — sem nem precisar sair da Central de Controle.

Veja só como é fácil fazer isso: primeiro, certifique-se de que o atalho do timer esteja selecionado para aparecer nessa área. Para isso, abra os Ajustes e vá em “Central de Controle”. Toque no botão verde com o símbolo “+” para adicioná-lo e use o botão com três risquinhos para reordená-lo.

Em seguida, abra a Central de Controle (deslizando para baixo do canto superior direito) e pressione/segure o dedo sobre o ícone do timer. Deslize o dedo para cima ou para baixo para escolher o tempo desejado. Depois, toque em “Iniciar”.

Com o timer em andamento, você pode conferi-lo também pela Central de Controle. Para isso, pressione/segure o dedo em cima do ícone do app para ver o tempo restante e pausá-lo/retomá-lo diretamente por lá.

Já se quiser cancelar o timer, toque no ícone para abrir o app Relógio (Clock) e selecione “Cancelar”.

Bem bacana! ⏰