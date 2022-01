Eis um conceito de melhorias para a tela de bloqueio de iPhones

O que você acha da atual tela bloqueada dos iPhones? É certo que ela evoluiu bastante nos últimos anos, mas ainda há muito a se melhorar — e o designer Parker Ortolani botou a mão na massa justamente para imaginar quais poderiam ser os próximos passos dados pela Apple.

Em um conceito publicado no 9to5Mac, Ortolani pensou, por exemplo, em melhorias para o relógio. Nesse sentido, usuários poderiam escolher entre o usual modelo digital — aqui, levemente retocado com a fonte San Francisco Rounded, mais pesada — e um analógico, o qual teria suas cores alteradas de acordo com a imagem de fundo.

A parte inferior da tela de bloqueio, por sua vez, poderia passar a abrigar quatro atalhos personalizáveis — todos, é claro, para elementos do próprio sistema, como o AirPlay, o modo Foco, o aplicativo Casa ou um cronômetro.

Na visão de Ortolani, a tela bloqueada poderia receber também widgets proativos, que apareceriam (ou desapareceriam) de acordo com o contexto. Uma notificação do Tempo, por exemplo, poderia exibir uma previsão dos próximos dias, enquanto um alerta do Calendário mostraria sua agenda para o dia de hoje.

Ainda nesse sentido, o designer também propôs um resumo matinal de notificações que combinaria esses alertas com os widgets contextuais, todos empilhados numa interface simples e fácil de ser dispensada.

Por fim, um recurso há muito pedido (e especulado): a famigerada Tela Sempre Ativa, a qual mostraria de forma persistente o relógio, a bateria, o status de bloqueio e o sinal de Wi-Fi/celular. Segundo Ortolani, notificações ficariam de fora porque, da forma como o iOS lida com elas, o gasto de bateria com o recurso seria significativo.

E aí, curtiram?