Engenheiro de chips da Apple é contratado pela Microsoft

Mike Filippo, agora ex-designer de semicondutores da Apple, foi contratado recentemente pela Microsoft como um dos esforços da empresa para desenvolver seus próprios chips para os servidores da Azure — de acordo com informações da Bloomberg.

Filippo se juntou à Apple em 2019 e fez parte do desenvolvimento dos últimos chips das linhas A e M, tendo sido uma figura proeminente para a transição dos chips Intel para o Apple Silicon. Antes disso, o engenheiro passou cerca de dez anos trabalhando na Arm, onde ajudou a desenvolver uma série de tecnologias focadas em dispositivos móveis e chips das linhas Cortex-A76, Cortex-A72 e Cortex-A57. Filippo também é conhecido por ter trabalhado tanto na Intel quanto na AMD.

Essa é segunda perda do time de desenvolvimento de chips da Apple desde o início do ano. Na semana passada, Jeff Wilcox, líder do projeto que levou ao Apple Silicon, foi recontratado pela Intel, onde deverá liderar o time de SoCs da empresa.

Para evitar novas saídas de engenheiros e outras peças-chave dos seus times de desenvolvimento, a Apple chegou a distribuir bônus consideráveis no último mês para alguns de seus empregados, com valores que variaram de US$50 mil a US$180 mil em ações.

Embora a contratação de Filippo esteja ligada ao desenvolvimento de chips para os servidores Azure, é provável que o engenheiro trabalhará, também, na criação de processadores para os produtos da linha Surface. Em 2020, uma matéria da Bloomberg indicava o interesse da Microsoft em seguir os passos da Apple e diminuir sua dependência da Intel em um futuro próximo.