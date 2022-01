Fábrica da Foxconn na Índia volta a funcionar após notificação da Apple

Vocês acompanharam por aqui, ao longo das últimas semanas, a inglória saga dos trabalhadores de uma fábrica da Foxconn em Chennai, na costa sudeste da Índia. Uma reportagem da Reuters revelou péssimas condições de trabalho para os funcionários, incluindo dormitórios superlotados e comida servida estragada — o que levou, inclusive, a um surto de intoxicação alimentar e um protesto realizado nas instalações.

Por conta do escândalo, a fábrica foi fechada por algumas semanas e a Apple notificou sua fornecedora, afirmando que “está trabalhando” com a Foxconn para corrigir os malfeitos e melhorar as condições dos trabalhadores. Agora, novamente de acordo com a Reuters, a fábrica voltou a funcionar — mas com capacidade reduzida.

De acordo com a matéria, a instalação está funcionando em apenas um turno, com cerca de 120 empregados — no total, a fábrica emprega cerca de 17.000 pessoas. Segundo a Apple, os funcionários (que estão sendo pagos integralmente durante a suspensão) retornarão aos seus postos gradualmente “conforme a empresa se certifica de que seus padrões estão sendo obedecidos em cada dormitório e refeitório”.

Uma fonte próxima ao assunto afirmou que a Foxconn poderá levar mais de dois meses para retomar o funcionamento pleno da fábrica, que no mês passado começou os testes de produção em massa do iPhone 13. Caso o retorno de fato leve mais do que o esperado, isso poderá fazer com que a Apple mude os planos de fabricar o aparelho na Índia.

Além da Apple, o governo do estado de Tamil Nadu (onde fica localizada Chennai) também está vistoriando a fábrica e os locais de hospedagem dos funcionários regularmente. Fica a torcida para que, agora, a situação melhore para o pessoal por lá.

