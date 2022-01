Forza Street será encerrado e recebe atualização final

Mesmo tendo sido lançado para sistemas operacionais móveis (inclusive para o iOS) há relativamente pouco tempo (há menos de dois anos), o jogo Forza Street será descontinuado em breve pela Microsoft.

Tendo sido uma das tentativas da empresa para levar a popular franquia Forza para os dispositivos móveis, o game não conseguiu conquistar apelo popular e recebeu na última segunda-feira (10/1) a sua atualização final.

A informação foi confirmada pela própria equipe de suporte Forza, em um FAQ na qual esclareceu alguns detalhes sobre o processo de descontinuação do game:

Estamos orgulhosos e gratos à comunidade de jogadores que nós conseguimos construir com Forza Street, e queremos usar o que aprendemos na construção de produtos Forza novos e empolgantes.

A publicação destacou que a loja interna para a compra de moedas com dinheiro real foi desabilitada e que reembolsará automaticamente todas as compras feitas pelos usuários nos últimos 30 dias (antes de 10/1).

A equipe de suporte ainda deixou claro que dará aos jogadores a oportunidade de terminar suas metas, tendo sido disponibilizadas na atualização final novidades como um carro inédito; 12 semanas de Spotlight++; recarga de energia mais rápida e com mais armazenamento; tempos de espera diminuídos e preços dos itens comprados com a moeda do jogo reduzidos.

Com todas essas novidades, os atuais jogadores poderão continuar desfrutando de Forza Street até o seu fechamento definitivo, que ocorrerá “na primavera” (do hemisfério norte, ou seja, a partir de março).

Embora uma data concreta para o fim do game não tenha sido divulgada, o Game Rant aposta que ele ocorrerá logo após o término de Spotlight, que começa em 17 de janeiro e termina em 11 de abril. Seria uma última chance para que os jogadores possam encher sua garagem virtual.

O fato é que, quando esse fechamento definitivo se concretizar, nem mesmo quem já tem o app instalado conseguirá “acessá-lo” — os usuários se depararão com uma tela de informações depois de iniciar o game e não poderão mais jogá-lo.

Vale recordar que esse não foi o único título mobile descontinuado pela Microsoft nos últimos anos. No início de 2021, a vítima foi Minecraft Earth (esse, por causa da pandemia).