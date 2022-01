Função Walkie-Talkie chega ao aplicativo do Microsoft Teams

A Microsoft anunciou hoje, em parceria com a fabricante de smartphones voltados para ambientes de trabalho Zebra, a chegada da função Walkie-Talkie ao aplicativo do Microsoft Teams.

A funcionalidade permite que usuários se comuniquem com colegas de trabalho ou outros contatos de forma rápida e pontual através de vários canais personalizáveis. É possível, ainda, utilizar o recurso tanto por uma conexão Wi-Fi quanto pela rede móvel.

Para iniciar uma conversa, basta acessar o menu dedicado à função no Microsoft Teams, entrar no canal desejado e tocar no botão localizado no centro da tela para começar a falar. Em dispositivos Zebra das linhas TC-series, EC-series e MC-series, é possível controlar o Walkie-Talkie por meio de um botão físico presente na lateral do aparelho, permitindo o uso até em casos em que a pessoa estiver usando luvas, por exemplo.

A parceria entre a Microsoft e a Zebra tem como principal objetivo atender a trabalhadores da linha de frente que atuam em ambientes os quais demandam um alto nível de comunicação. Dessa forma, com o novo recurso de Walkie-Talkie, os colaboradores deixariam de carregar mais um dispositivo consigo durante o expediente.

Vale notar que, embora o recurso tenha sido lançado em conjunto com a Zebra, ele também foi liberado para todos os dispositivos iOS/iPadOS e Android compatíveis com a versão mais recente do Microsoft Teams.

