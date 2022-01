iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 e tvOS 15.3 ganham segundas versões beta

Um dia após liberar a segunda versão beta do macOS Monterey 12.2, a Apple agora também disponibilizou as segundas versões de testes do iOS 15.3 e do iPadOS 15.3 (compilação 19D5040e ), do watchOS 8.4 ( 19S5539e ) e do tvOS 15.3 ( 19K5541d ) para desenvolvedores.

Até agora, não foi divulgada nenhuma novidade relevante para essas atualizações — aparentemente, elas são voltadas mais para correções de bugs e melhorias.

Uma das maiores expectativas é quanto à chegada do tão esperado Controle Universal, mas ele foi adiado e, ao que tudo indica, não será disponibilizado nessas betas (ele deverá chegar no iOS 15.4 e no macOS 12.3, aparentemente).

Essas novas versões deverão pintar muito em breve, também, no Apple Beta Software Program.

Estaremos de olho ao sinal de qualquer novidade — caso surja, é claro, nós avisaremos por aqui.