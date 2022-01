O que fazer se o Apple Watch exibir um símbolo de exclamação após uma atualização?

Apesar de já estar no mercado há quase sete anos, o Apple Watch ainda não possui um processo muito simplificado para atualizar o seu software.

Segundo a Apple, ele precisa estar com 50% de carga ou mais e conectado ao carregador, além de estar com o iPhone conectado a uma rede Wi-Fi e com ambos os dispositivos próximos.

Por tudo isso, não é raro ver por aí alguns casos de usuários com problemas durante essas atualizações de software. O mais grave deles talvez seja aquele em que a tela do relógio mostra uma exclamação vermelha após essa atualização.

Se você está enfrentando esse problema por aí, veja como é fácil resolvê-lo!

Caso esse símbolo apareça após a atualização de software (ou a tentativa dela), pressione o botão lateral do relógio juntamente à Digital Crown por, ao menos, dez segundos.

Quando o logotipo da Maçã aparecer na tela, solte ambos os botões. Aguarde alguns segundos até que o watchOS inicialize normalmente.

E se isso não resolver?

Caso você realize os processos acima e nada aconteça (ou seja, a exclamação vermelha continue aparecendo), sugerimos que você entre em contato com a Apple.

Isso pode ser feito através de uma Apple Store, um Centro de Serviço Autorizado Apple ou o suporte da empresa, seja pelo site ou pelo aplicativo Suporte da Apple, disponível gratuitamente na App Store.

Como o Apple Watch não possui uma porta Lightning ou algo do tipo, apenas a Apple ou suas assistências técnicas autorizadas conseguem resolver problema mais graves assim.

E você, já passou por isso? ⌚️