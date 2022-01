“Os Últimos Dias de Ptolemy Grey” estreará em 11/3; confira imagens

Anunciada pelo Apple TV+ há mais de um ano, a minissérie original “Os Últimos Dias de Ptolemy Grey” (título original: “The Last Days of Ptolemy Grey”), finalmente ganhou uma data de estreia. A produção, que logo de início já contava com o nome de Samuel L. Jackson (“Os Vingadores”, “Banker”) como protagonista, ganhou também suas primeiras imagens de divulgação.

Publicidade

Após um longo ano de intensa produção, a atração estreará no próximo dia 11 de março (uma sexta-feira), já com dois episódios — de um total de seis. Os outros quatro, por sua vez, serão disponibilizados, cada um deles, nas sextas-feiras subsequentes.

Em uma das imagens divulgadas pela Apple, é possível ver tanto o já citado protagonista quanto outra estrela da produção, Dominique Fishback.

Inspirada no livro homônimo de Walter Mosley (“Os Últimos Dias de Cinza Ptolomeu”), que também atua como produtor executivo, a minissérie contará a história um homem de 91 anos esquecido pela família, pelos amigos e até por ele mesmo, segundo a própria sinopse divulgada pela Apple indica:

Publicidade

De repente, deixado sem seu zelador de confiança e à beira de afundar ainda mais fundo em uma demência solitária, Ptolomeu é designado aos cuidados da adolescente órfã Robyn, interpretada pelo indicado ao Prêmio BAFTA Dominique Fishback (“Judas e o Messias Negro”). Quando eles aprendem sobre um tratamento que pode restaurar as memórias demência de Ptolomeu, começa uma jornada em direção a verdades chocantes sobre o passado, o presente e o futuro.

“The Last Days of Ptolemy Grey” está sendo produzida pelo próprio Apple Studios, em parceria com a Anonymous Content.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.