Para evitar problemas, Apple muda descrição da Retransmissão Privada

Apesar de estar disponível somente em versão beta para usuários do iCloud+ no iOS 15, o recurso Retransmissão Privada (Private Relay) já chamou a atenção de diversas operadoras americanas e europeias.

Hoje, entretanto, com a liberação da segunda versão beta do iOS 15.3, a Apple mudou a descrição da Retransmissão Privada no aplicativo Ajustes a fim de evitar eventuais problemas e desentendimentos com operadoras.

Eis a descrição anterior ao lado da nova [tradução nossa]:

A Retransmissão Privada está desativada para o seu plano de celular. Seu plano de celular não é compatível com a Retransmissão Privada. Com a Retransmissão Privada desativada, esta rede pode monitorar sua atividade na internet e seu endereço IP não fica oculto de rastreadores ou sites conhecidos. A Retransmissão Privada está desativada para o seu plano de celular. A Retransmissão Privada não é compatível com o seu plano de celular ou foi desativada nas configurações de celular. Com a Retransmissão Privada desativada, esta rede pode monitorar sua atividade na internet e seu endereço IP não é escondido de rastreadores ou sites conhecidos.

Como dá pra ver, de acordo com a mensagem antiga (à esquerda), presente nas versões anteriores do sistema, se a Retransmissão Privada tiver sido desativada, a Apple basicamente coloca toda a culpa sobre a operadora, alegando que “seu plano de celular não é compatível com a Retransmissão Privada”.

Agora, entretanto, ela deixa claro que o problema pode ser originado tanto por esse motivo quanto pode ter sido desativado nas configurações de celular. Isso porque, segundo a operadora T-Mobile, o iOS 15.2 conta com um bug que faz com que alguns usuários tenham as configurações da Retransmissão Privada desabilitadas por padrão.

A operadora chegou a contatar a Maçã sobre isso, e ela já atualizou seus documentos de suporte para melhor informar aos usuários a como se certificarem de que as configurações do Retransmissão Privada estão devidamente ativadas.

Por conta do texto anterior utilizado pela Apple, diversos clientes da T-Mobile acusaram a operadora americana de impedir o uso da Retransmissão Privada. Até agora, três das principais operadoras americanas (T-Mobile, Verizon e AT&T) já deixaram claro que não pretendem bloquear o recurso. Enfim, mais uma confusão que poderia ter sido evitada.

via MacRumors