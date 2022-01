Snapchat ganha respostas diretas, reações a mensagens e mais!

Apesar de não ser mais tão popular assim no Brasil, lá fora o Snapchat ainda é bastante utilizado. Por isso mesmo, o app vem sempre ganhando recursos legais — ainda que alguns deles já estejam disponíveis há tempos em outras plataformas.

Para iniciar bem o ano, a Snap anunciou uma série de novos recursos para o aplicativo que tornam sua experiência mais completa — a começar com a habilidade de responder diretamente a mensagens em um chat. Eu ouvi um “finalmente”?

Além disso, agora é possível reagir a mensagens com o seu Bitmoji (com direito a sete reações) e criar enquetes com emojis personalizados. A interface de chamadas de voz e de vídeo, por sua vez, foi repaginada — tornando mais fácil a utilização das famosas lentes do Snapchat.

Todas essas novidades já estão disponíveis para usuários, bastando estar com o aplicativo do Snapchat em sua versão mais atual. 😉

via 9to5Mac