Sul-coreanas competem por fornecimento para o “Apple Car”

O “Apple Car”, definitivamente um dos projetos mais ambiciosos da Maçã, está provocando grande movimentação entre empresas sul-coreanas no que diz respeito ao fornecimento de peças para o seu desenvolvimento.

Segundo informações do site ET News, a Apple, que está no estágio de busca dos fornecedores de componentes para seu (suposto) veículo autônomo, havia enviado uma equipe para a Coreia do Sul em dezembro passado para se reunir com empresas locais após uma visita anterior, em agosto.

O interesse da companhia nas fornecedoras do país asiático é tão grande que ela teria prometido comprar ações de uma empresa (não identificada) para que, em troca, ela dobrasse a capacidade de produção a fim de atender às suas necessidades.

Toda essa busca intensa da Apple, por consequência, fez com que várias dessas empresas entrassem em uma intensa disputa pelo posto — algumas delas, que já trabalham com a Apple na produção dos iPhones, por exemplo, chegaram a criar verdadeiras forças-tarefas para que sejam escolhidas como fornecedoras de baterias, por exemplo.

A maior dificuldade que a Apple vem enfrentando, por sua vez, é no que diz respeito aos seus rigorosos termos de confidencialidade em torno do futuro veículo. Nesse sentido, empresas que se dispuserem a trabalhar com a Maçã devem estar cientes de que nada pode vazar referente ao chamado “Projeto Titan”, de modo que muitas delas nem mesmo cogitaram entrar no negócio por entenderem que as condições impostas pela Apple são muito difíceis de serem cumpridas — isso porque qualquer eventual vazamento pode ter consequências graves.

Vale recordar que a Apple está enfrentando alguns percalços com relação ao desenvolvimento do seu veículo, sendo o principal deles a debandada de engenheiros envolvidos no projeto.

Vamos esperar pelos próximos capítulos…

