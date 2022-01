Vendas de Macs cresceram o dobro que as de PCs em 2021

2021 foi um bom ano para Macs, como comprova o sucesso dos chips M1 [Pro/Max] e os sucessivos números positivos de vendas vistos trimestralmente pelas firmas de análise. Pois hoje, a Canalys consolidou esse bom desempenho com estatísticas relacionadas a todo o ano que passou.

Publicidade

De acordo com as estimativas da empresa, a Apple vendeu quase 29 milhões de Macs ao longo de 2021, um salto de mais de 28% em relação ao ano anterior. Isso foi suficiente para a Maçã capturar o quarto lugar no mercado geral de PCs, com uma fatia de 8,5% — quase 1% a mais do que em 2020.

O mercado de PCs em geral também cresceu, mas não no ritmo da Maçã: foram 341 milhões de unidades despachadas ao longo de 2021, suficiente para um salto de 14,6% na comparação ano a ano.

Lenovo, HP e Dell formam o Top 3, todas com crescimentos na faixa entre 10% e 20%. A Acer vem logo abaixo da Apple, também com um crescimento acima dos 20%.

Publicidade

Analisando separadamente desktops e notebooks, nota-se que os computadores portáteis tiveram (compreensivelmente) um crescimento muito maior ao longo de 2021, mas até mesmo as máquinas fixas tiveram um pequeno salto de vendas ao longo do ano passado. Foi a primeira subida registrada nas vendas de desktops em uma década.

Vejamos, agora, como o cenário há de se desenhar no ano que se inicia. A Apple tem a faca e o queijo na mão para aproveitar diversas oportunidades — resta saber se elas serão transformadas em frutos, de fato.

via TechRepublic