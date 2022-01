Apple TV+ tem 6 indicações ao Writers Guild Awards 2022

O ano mal começou, mas o Apple TV+ já foi capaz abocanhar mais uma série de indicações para algumas de suas principais produções — iniciando com o pé direito a temporada de premiações de 2022.

Desta vez, foi o Writers Guild Awards (WGA) que revelou as suas seleções para os prêmios da sua 74ª edição. Entre os títulos indicados, estão nomes como “The Morning Show”, “Ted Lasso” e “Calls”.

Vejamos, portanto, todas as categorias nas quais as produções da Maçã concorrerão no próximo WGA.

Melhor Série de Drama

“The Handmaid’s Tale” (Hulu)

“Loki” (Disney+)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Succession” (HBO/HBO Max)

“Yellowjackets” (Showtime)

Melhor Série de Comédia

“Curb Your Enthusiasm” (HBO/HBO Max)

“Hacks” (HBO/HBO Max)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

“What We Do in the Shadows” (FX Networks)

Melhor Adaptação de Curta-Metragem

“Calls” (Apple TV+)

“Dubuking Borat” (Prime Video)

“The Expanse: One Ship” (Prime Video)

Melhor Série de Comédia/Variedades

“Conan” (TBS)

“Desus & Mero” (Showtime)

“Last Week Tonight with John Oliver” (HBO/HBO Max)

“The Problem with Jon Stewart” (Apple TV+)

Melhor Episódio de Série de Drama

“1883” (“1883”) – (Paramount+)

“Birth Mother” (This Is Us) – (NBC)

“La Amara Vita” (“The Morning Show”) – (Apple TV+)

– “The New Normal” (“New Amsterdam”) – (NBC)

“Retired Janitors of Idaho” (“Succession”) – (HBO/HBO Max)

“Testimony” (“The Handmaid’s Tale”) – (Hulu)

Melhor Episódio/Especial de Série Infantil de longa-metragem

“A Big Favor for Grampy/A Fair Way to Bounce” (“Donkey Hodie”) – (PBS Kids)

“Park Ranger Percy / Lizard Lizzy” (“Helpsters”) – (Apple TV+)

– “Rice” (“Waffles + Mochi”) – (Netflix)

“The Tale of the Midnight Magic” (“Are You Afraid of the Dark?”) – (Nickelodeon)

“Which Witch?” (“Just Beyond”) – (Disney+)

A 74ª edição do WAG será realizada em cerimônia marcada para o dia 20 de março e será transmitida pela Writers Guild of America West (WGAW) e pela Writers Guild of America East (WGAE).

