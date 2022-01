Apple TV+ terá documentário sobre Lincoln e a abolição da escravidão

Os anúncios da semana para o Apple TV+ estão intensos! Hoje, a Maçã anunciou a produção de mais uma série original, desta vez, um documentário de quatro partes narrando a jornada do presidente americano Abraham Lincoln para abolir a escravidão.

Publicidade

O documentário, chamado “Lincoln’s Dilemma”, terá com pano de fundo a Guerra Civil Americana. Narrado pelo ator Jeffrey Wright (“Westworld”), ele conta também com a participação das vozes de Bill Camp (“O Gambito da Rainha”) como Lincoln e Leslie Odom Jr. (“Hamilton”) como Frederick Douglass. Segundo a Apple:

A série é uma examinação do século 21 de um homem complicado e as pessoas e eventos que moldaram sua postura em evolução sobre a escravidão.

A produção é baseada no aclamado livro “Abe: Abraham Lincoln in His Times”, do historiador David S. Reynolds, e trará insights de diversos jornalistas, bem como materiais de arquivo raros, os quais oferecerão uma visão mais sutil do homem apelidado de “Grande Emancipador”.

O documentário trará uma abordagem diferente à história, dando voz, também, às narrativas de pessoas escravizadas, com o intuito de trazer uma visão mais completa do período e de ressaltar questões como economia, raça e humanidade — bem como a batalha de Lincoln para salvar o país.

Publicidade

“Lincoln’s Dilemma” foi produzido pela Eden Productions e pela Kunhardt Films. Como produtores executivos, temos Peter Kunhardt (“King in the Wilderness”), Teddy Kunhardt e George Kunhardt (“John McCain: For Whom the Bell Tolls”), Josh Tyrangiel (“The Perfect Weapon”), Richard Plepler, Jacqueline Olive (“Always in Season”), Barak Goodman (“Oklahoma City”) e Jelani Cobb, autor do livro “The Matter of Black Lives: Writing from The New Yorker”. Olive e Goodman também dirigem a série.

Aos amantes de documentários, as quatro partes de “Lincoln’s Dilemma” estrearão no dia 18 de fevereiro, no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.