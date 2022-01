Apple VillageMall também reduz horários de funcionamento

Alguns dias depois de a Apple Morumbi, na capital paulista, anunciar a redução dos horários de operação — os quais passaram a valer na última terça-feira (11/1) — devido ao aumento do número de casos do novo Coronavírus (COVID-19), agora foi vez da Apple VillageMall, no Rio de Janeiro, de seguir os mesmos passos.

Como apurado pelo MacMagazine, a Apple informa que a loja funcionará, de hoje a sábado (15/1), do meio-dia às 21h. No domingo (16/1), a unidade estará aberta das 14h às 20h e, a partir da segunda-feira da semana que vem, retomará o horário do meio-dia às 21h por tempo indeterminado. Até então, o horário de funcionamento normal da loja era de 10h às 22h.

Naturalmente, a redução dos horários de funcionamento diminui o número de atendimentos com hora marcada e, consequentemente, as chances de exposição de funcionários e clientes. Além dessa medida, a unidade segue exigindo o uso de máscara, distanciamento social e outras orientações de proteção contra a COVID-19.

Como comentamos nesta semana, funcionários das Apple Stores no Brasil estão insatisfeitos com a posição da empresa frente ao aumento dos casos de COVID-19 entre a população em geral e os próprios trabalhadores. Embora a redução no horário de operação busque fornecer mais segurança para todos, ainda existem outras situações que requerem a atenção da companhia em suas lojas de varejo.