Beta do WhatsApp para iOS ganha ajustes para reações

Um dos recursos mais aguardados para o WhatsApp nos últimos tempos é a capacidade de reagir a mensagens com emojis, algo que vem sendo comentado há meses para o mensageiro.

Em setembro, chegamos a comentar como a implementação da novidade deverá ocorrer — desde então, pouco tem se ouvido falar sobre a chegada das reações.

Hoje, no entanto, o WABetaInfo voltou a trazer novas informações a respeito da novidade. Segundo o site, tanto a versão beta do WhatsApp Messenger quando do WhatsApp Business receberam uma nova atualização (22.2.72) com a opção de silenciar notificações de reações recebidas em mensagens — como na versão para desktop.

O novo toggle pode ser encontrado no menu de notificações do mensageiro, localizado na aba “Configurações”. Lá, também é possível personalizar o som do toque emitido pelo alerta, assim como para notificações de mensagens e grupos.

Embora as reações ainda não tenham sido liberadas, a chegada dessa nova opção pode indicar que seu lançamento deva estar próximo de se tornar uma realidade.