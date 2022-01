Com taxa de adoção menor, Apple passa a “empurrar” iOS 15

Pela primeira vez desde o lançamento oficial do iOS/iPadOS 15, em setembro passado, a Apple divulgou a taxa oficial de adoção do sistema operacional por parte dos usuários de iPhone e iPad.

Segundo a página de suporte da App Store, o iOS 15 está agora presente em 72% de todos os smartphones lançados pela Apple nos últimos quatro anos, enquanto 26% dos aparelhos estão com o iOS 14 e 2% com versões anteriores.

Quando falamos de todos os iPhones, a versão mais recente do SO da Maçã está em 63% deles, contra 30% dos que estão com o iOS 14 e 7% com outras versões.

A divisão em duas categorias, vale recordar, se dá pelo fato de que alguns aparelhos antigos ainda em atividade não suportam as versões mais recentes do iOS, o que impede, obviamente, a sua adoção.

Quando falamos de iPads, o iPadOS 15 está em 72% dos aparelhos lançados nos últimos quatro anos (39% deles estão com o iPadOS 14 e 4% com anteriores) e em 49% de todos os devices em atividade (39% estão com o iPadOS 14 e 4% com anteriores).

Taxa de instalação mais lenta

Os números oficiais da Apple confirmaram a tendência apontada por alguns levantamentos, os quais indicaram que a taxa de atualização do iOS 15 estava mais lenta que a de versões anteriores (especialmente do iOS 14).

Em dezembro de 2020, por exemplo, praticamente após o mesmo período de lançamento em relação à divulgação atual, a Apple anunciou que 81% dos iPhones recentes já estavam com a então mais nova versão do iOS.

A queda expressiva na taxa de adoção pode ser explicada, principalmente, devido à nova estratégia adotada pela Apple de não “obrigar” os usuários a atualizarem para o iOS 15 caso eles quisessem continuar recebendo atualizações de segurança (elas continuaram a ser disponibilizadas também para o iOS 14).

A empresa, no entanto, parece estar recuando nessa estratégia, já que — de acordo com o MacRumors — passou agora a incentivar “agressivamente” os usuários a fazer a atualização de software, dando mais destaque ao iOS 15 na seção “Atualização de Software” dos Ajustes.