Como desativar as fotos de contatos no Mensagens [iPhone e iPad]

O aplicativo Mensagens (Messages) da Apple engloba não só as suas mensagens de texto SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service), como também aquelas trocadas com outros usuários de produtos da Maçã, por meio da rede iMessage.

Por padrão, esse app exibe uma miniatura com as fotos dos seus contatos na parte esquerda.

Porém, se você não curte esse comportamento, a Maçã possibilita que você possa facilmente desativá-lo.

Veja só como é simples: no iPhone/iPad, abra os Ajustes e toque em “Mensagens”. Depois, basta desmarcar a opção “Mostrar Fotos dos Contatos”.

Com isso, o Mensagens não mais exibirá as fotos dos respectivos contatos dentro do app — deixando-o, de certa forma, mais clean.

Como você costuma usar por aí? 💬