Fortnite retorna ao iPhone (em beta) pelo GeForce NOW

Estava com saudades de jogar Fortnite no seu iPhone? Achou que, com a homérica briga entre a Apple e a Epic Games, as chances de ter o jogo de volta à tela do smartphone eram nulas? Pois saiba que isso é, sim, possível — não de forma nativa, é claro, mas pelo serviço de streaming de jogos GeForce NOW, da NVIDIA.

Conforme anunciado em meados do ano passado, Fortnite entrará na semana que vem na plataforma — ainda em fase de testes apenas para jogadores convidados (e você pode registrar sue interesse nessa página). Lembrando que, para entrar na lista de espera, você já precisa ser usuário do GeForce NOW.

A versão de Fortnite no serviço da nuvem já traz, inclusive, todos os controles de toque que já eram característicos das finadas versões nativas para iPhones e iPads — isso significa que você poderá jogar controlando a ação diretamente na tela. Obviamente, jogadores mais avançados preferirão os joysticks externos — os quais também são suportados normalmente, claro.

Segundo a NVIDIA, aliás, Fortnite será um dos primeiros jogos a adicionar controles via toque no GeForce NOW, mas outros títulos deverão receber os recursos em breve — aprimorando, assim, a acessibilidade dos games e permitindo que as pessoas joguem em qualquer lugar, com ou sem controle.

Uma vez convidado para os testes, você poderá jogar Fortnite de forma completamente gratuita — o jogo estará disponível para todas as versões e planos do GeForce NOW, inclusive. Lembrando que, no iPhone/iPad, o serviço da NVIDIA não tem um aplicativo próprio, devendo ser acessado por meio do Safari.

