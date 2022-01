iPhone 13 já lidera vendas na China há seis semanas

O sucesso arrasador na pré-venda já era um prenúncio e, hoje, a Counterpoint Research trouxe números para confirmar: o iPhone 13 tem sido um sucesso absoluto na China. De fato, o aparelho liderou as vendas do país mais populoso do mundo ao longo das últimas seis semanas — um feito nada corriqueiro num mercado com dezenas de marcas, muitas delas com opções mais baratas e acessíveis.

O gráfico abaixo mostra as três fabricantes de smartphones mais vendidas na China desde a semana 39 de 2021 — justamente aquela na qual a família dos iPhones 13 foi lançada no país. Após algumas semanas de declínio, a Apple retomou da Vivo a liderança e a tem mantido, desde então, com alguma folga em relação à concorrente (e à OPPO, terceira colocada).

Segundo estimativas da Counterpoint, o iPhone 13 representa a maioria das vendas da família — 51% do total, para ser mais exato. Os iPhones 13 Pro Max e 13 Pro ficam com 23% e 21%, respectivamente, enquanto o iPhone 13 mini é o lanterninha da família, responsável por apenas 5% das vendas — mais uma amostra das razões pelas quais a Apple deverá matar o modelo “mini” a partir dos iPhones de 2022.

Entre as principais razões para o sucesso do iPhone 13 na China, segundo a Counterpoint, estão o seu preço relativamente baixo de compra, o 5G e os novos recursos de câmera. De acordo com a firma, a Maçã se beneficiou também dos problemas da Huawei, outrora sua maior concorrente na China e que está enfrentando um momento difícil em termos de produção por conta das sanções aplicadas pelos Estados Unidos.

Segundo as estatísticas, as vendas dos iPhones 13 na China estão superando as dos seus antecessores, mas o sucesso dos iPhones 12 (ainda à venda) também está contribuindo para o bom momento da Apple no país.

Nada mau, hein?

