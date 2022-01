O que é e como entrar no modo DFU?

Se você já enfrentou algum problema de software envolvendo um iPhone, um iPad ou até um iPod touch (lembra dele?), muito provavelmente você pode já ter se deparado com um tal de modo DFU.

Mas o que seria basicamente isso? É o que explicaremos a seguir. 😊

O que é o modo DFU?

Sigla de Device Firmware Upgrade (ou Atualização do Firmware do Dispositivo), o modo DFU está embutido no iOS/iPadOS e é usado como uma forma mais radical de resolver algum problema que esteja ocorrendo com o seu iPhone/iPad/iPod touch.

Normalmente, esse recurso é usado como a última alternativa antes de levar o dispositivo a uma assistência técnica ou Apple Store — como naqueles casos em que ele fica preso infinitamente no logo da Apple ou é exibida uma tela de modo de recuperação na tela, por exemplo.

Quando o dispositivo está no modo DFU, ele recebe alguns “privilégios” para se comunicar com o Mac ou PC para que o problema que esteja ocorrendo com ele seja devidamente corrigido.

Para entrar nesse modo, você deve necessariamente estar com o dispositivo conectado a um Mac (através do Finder em Macs com uma versão mais recente do macOS ou no iTunes) ou a um PC (usando também o bom e velho iTunes).

Como colocar o seu iPhone/iPad/iPod touch no modo DFU

Ciente disso, se você quiser colocar o seu aparelho nesse modo, conecte-o ao Mac ou PC usando um cabo Lightning, abra o Finder ou o iTunes (em Macs com uma versão mais antiga do macOS ou em PCs) e siga o tutorial abaixo.

Caso o iTunes tenha sido previamente aberto, lembre-se de encerrá-lo primeiro e abra-o de novo.

Em iPhones/iPods touch

Em iPhones 8 ou posteriores (incluindo o SE de 2ª geração) : pressione e solte o botão de aumentar o volume. Pressione o de diminuir o volume e solte-o rapidamente. Depois, mantenha o botão lateral pressionado até a tela de modo de recuperação aparecer.

: pressione e solte o botão de aumentar o volume. Pressione o de diminuir o volume e solte-o rapidamente. Depois, mantenha o botão lateral pressionado até a tela de modo de recuperação aparecer. Em iPhones 7, 7 Plus ou iPod touch (7ª geração) : pressione os botões superior ou lateral juntamente com o de diminuir o volume ao mesmo tempo. Mantenha-os pressionados até que a tela do modo de recuperação apareça.

: pressione os botões superior ou lateral juntamente com o de diminuir o volume ao mesmo tempo. Mantenha-os pressionados até que a tela do modo de recuperação apareça. Em iPhones 6s, 6s Plus ou anteriores (incluindo o SE de 1ª geração) ou iPod touch (6ª geração): mantenha pressionados, ao mesmo tempo, os botões de Início e superior até que a tela de recuperação apareça.

Em iPads

Em iPads sem o botão de Início : pressione e solte rapidamente o botão de volume que esteja mais próximo do botão superior. Depois, faça o mesmo com o outro botão de volume e mantenha pressionado o superior até que a tela de recuperação apareça.

: pressione e solte rapidamente o botão de volume que esteja mais próximo do botão superior. Depois, faça o mesmo com o outro botão de volume e mantenha pressionado o superior até que a tela de recuperação apareça. Em iPads com o botão de Início: mantenha pressionados, ao mesmo tempo, os botões de Início e o superior até que a tela de recuperação apareça na tela.

Quando o computador reconhecer o aparelho e um popup aparecer na tela, você verá duas opções: “Restaurar” e “Atualizar”. Selecione a primeira para que o computador tente reinstalar o software sem que haja a perda dos seus dados. Aguarde até que o download do arquivo seja completado.

Caso isso demore mais que 15 minutos e o aparelho saia desse modo de recuperação, aguarde até que o download atual seja concluído e repita os passos para colocar o aparelho no modo DFU novamente.

Após o processo ser concluído, você deverá estar com o iPhone/iPad/iPod touch funcionando com a versão estável mais recente do iOS/iPadOS.

Lembre-se de que, caso tenha optado pela opção “Restaurar”, será necessário configurar o aparelho do zero, mas você poderá “puxar” um backup feito anteriormente de uma forma fácil, usando o próprio Mac/PC ou o iCloud.

Deu para entender direitinho esse procedimento? Se você está enfrentando algum problema com o seu aparelho, esperamos que tudo se resolva! 😊

via iMore, Tecnoblog, Business Insider