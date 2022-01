O que fazer se o Magic Mouse/Keyboard/Trackpad não estiver funcionando?

Apesar de existirem centenas de periféricos de marcas famosas e consolidadas como Logitech e Microsoft, fato é que uma grande parcela dos usuários de Mac acabam preferindo os acessórios feitos pela própria Apple — seja pela melhor integração ou por seus recursos, mesmo.

Atualmente, são três acessórios disponíveis: Magic Mouse, Magic Keyboard (com as suas variações com o Touch ID e teclado numérico) e Magic Trackpad.

Mesmo sendo fabricados pela própria Maçã, eles não estão livres de problemas. Pois se você está enfrentando alguma dificuldade em conectá-los ou usá-los no seu Mac, confira algumas dicas que podem lhe ajudar!

Verifique se o Bluetooth do Mac está ligado

Pode parecer besteira, mas às vezes, no esquecimento, você pode ter desligado o Bluetooth sem querer. 😛

Para ligá-lo rapidamente, clique no ícone da Central de Controle na barra de menus e em Bluetooth. Posteriormente, vá até Preferências do Sistema » Bluetooth e confirme se o acessório está conectado ao Mac.

Você também pode conectar automaticamente o acessório ao computador usando o cabo Lightning. Aguarde um minuto e desconecte-o.

Caso o ícone de Bluetooth não apareça ou aparente estar desativado mesmo você tendo ligado-o, reinicie o Mac e tente novamente.

Verifique se o acessório está devidamente ligado

Nos três periféricos, uma chavinha permite que você ligue/desligue o acessório. No Magic Keyboard e no Magic Trackpad, ela fica na borda traseira; no Magic Mouse, na parte inferior. Quando eles estão ligados, uma luz verde é acesa.

Deslize a chave para desligá-lo e depois ligue-o novamente. No Magic Trackpad de primeira geração e em teclados mais antigos, segure o botão até a luz LED verde, localizada na parte superior, apagar. Depois, pressione-o novamente.

Verifique o estado da bateria do periférico

As versões mais recentes dos três acessórios contam com uma bateria de íons de lítio recarregável.

Para verificar o nível restante da bateria, clique na Central de Controle (localizada na barra de menus do Mac) e selecione Bluetooth. Ou, se tiver colocado o atalho de Bluetooth nessa área, clique nele.

Para recarregá-los, use um cabo Lightning e ligue-o na porta USB do Mac ou até mesmo em um adaptador de tomada.

Por ser uma bateria recarregável, ela está sujeita ao desgaste natural. Caso esse seja o caso, confira os seus valores de reparo e entre em contato com a Apple (mais sobre isso abaixo).

Em periféricos mais antigos, certifique-se de que as pilhas recarregáveis estejam com carga suficiente ou então troque-as por um novo conjunto.

Tente reconectá-los

Se o problema persistir, tente reconectar o acessório ao Mac. Abras as Preferências do Sistema e vá em “Bluetooth”. Posicione o mouse em cima de um dos três periféricos e clique em “X”. Confirme a remoção.

Desligue e ligue o acessório e volte para a tela inicial das Preferências do Sistema. Em seguida, clique em “Teclado” ou “Trackpad” e selecione o botão de configuração (no canto inferior direito) ou então em “Mouse”.

Verifique se os seus outros acessórios Bluetooth estão funcionando com o Mac

Experimente se conectar usando os AirPods, outro fone de ouvido sem fio ou qualquer acessório Bluetooth no Mac para excluir a possibilidade de ser algum problema no computador em si, e não no periférico.

Caso esses outros acessórios também não se conectem, experimente redefinir o Bluetooth do Mac.

E se nada disso resolver?

Caso siga com problemas para conectar o Magic Mouse, o Magic Trackpad ou o Magic Keyboard, sugerimos que você entre em contato diretamente com a Apple.

Isso pode ser feito de várias maneiras: através de uma Apple Store, um Centro de Serviço Autorizado Apple ou então pelo suporte da empresa, seja pelo seu site ou pelo aplicativo Suporte da Apple, disponível gratuitamente na App Store.

Esperamos que tudo se resolva por aí! 🖱 ⌨️

