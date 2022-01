Páginas não carregam no Firefox? Saiba como corrigir [atualizado: corrigido pela Mozilla]

Se você é usuário do Firefox — no macOS, no Windows ou no Linux, tanto faz — e notou alguns problemas no carregamento de páginas nas últimas semanas, não se preocupe: seu caso não é o único, e enquanto a equipe da Mozilla não emite uma correção real para o problema, há uma forma fácil de mitigar a falha.

Basicamente, o problema em questão tem impedido usuários de carregar qualquer página que se tente acessar pelo navegador — o indicador de carregamento da aba simplesmente gira para sempre, sem exibir o site desejado. O problema parece afetar uma atualização silenciosa do Firefox 96, embora usuários de versões anteriores também tenham relatado falhas parecidas.

Embora a Mozilla ainda não tenha se pronunciado sobre o assunto, usuários do fórum Bugzilla têm especulado a raiz do problema. Aparentemente, um dos serviços de analytics da fundação foi atualizado recentemente para funcionar em HTTP3, mas a conexão do Firefox com esse serviço está problemática — por conta de um conflito na comunicação, o carregamento de qualquer página retorna um bug de loop infinito, sem nunca carregar de fato.

A solução para isso, portanto, é desativar temporariamente o HTTP3 no seu navegador até que a Mozilla libere uma solução definitiva — o que, vale notar, não atrapalhará em nada a sua navegação, já que basicamente nenhum site ou serviço atual usa o novo protocolo até o momento.

Para desabilitar o HTTP3 no Firefox, basta seguir os seguintes passos:

Abra uma nova janela do navegador. Na barra de endereços, digite about:config e pressione Return . Na tela de configurações que se abrirá, localize a configuração network.http.http3.enabled . Altere seu ajuste para false . Saia da página e reinicie o Firefox.

Pronto! Agora o HTTP3 estará devidamente desativado no seu navegador e você poderá voltar à navegação normal. Quando a Mozilla liberar uma correção definitiva para o problema, você pode então repetir os passos acima e reverter a configuração para true , para reativar o protocolo no browser.

Se você não estiver enfrentando esse problema, contudo, não precisa nem alterar a configuração por aí.

via AppleInsider

Atualização13/01/2022 às 14:11

A Mozilla confirmou, no Twitter, que o problema foi causado por um bug relacionado ao HTTP3 e que já desligou a mudança de configuração a qual estava causando as falhas.

If you’re still affected, please restart your browser. We’re sorry for any inconvenience caused. #firefoxdown #firefox — Firefox 🔥 (@firefox) January 13, 2022

Todos os usuários, portanto, já devem ter a navegação restaurada a qualquer momento — se o problema persistir, a recomendação é reiniciar o navegador.