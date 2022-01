Promoções na App Store: Currency, Wavejam, Speedio e mais!

Para esta quinta-feira, confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Nosso destaque do dia fica por conta do aplicativo Currency, desenvolvido por Nuno Coelho Santos, um conversor de unidades com múltiplas aplicações!

Adicione ou subtraia valores em moedas diferentes. Desta forma, é fácil saber quanto dinheiro tem no total quando utiliza várias moedas diferentes.



Simples, o aplicativo conta com uma bela interface, modo offline e suporta mais de 160 moedas, sem opções desnecessárias e preparado para todos os tamanhos de tela de iPhone.

Ótimo conversor, uma oferta imperdível!

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam quase R$74 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS/tvOS

Música colaborativa.

Puzzles.

Controle de tempo.

Jogo de estratégia.

App para macOS

Teste de velocidade.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

