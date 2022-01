Stories do Instagram poderão ter rolagem igual à do Reels

Praticamente todo mundo que usa o Instagram sabe que, para passar pelos Stories, basta tocar no canto direito/esquerdo da tela — ou, então, deslizar horizontalmente para pular pros Stories de outra pessoa. No entanto, há indícios de que a rede está testando algo diferente — mas não exatamente novo.

Com notado pelo sempre atento Matt Navarra, o Instagram poderá permitir que usuários passem pelos Stories na vertical. Se isso soa e parece familiar, é porque esse é o método que o Instagram usa para os Reels — o qual foi inspirado no método de rolagem do TikTok.

🚨 Instagram is testing a vertical swipe stories feed in Turkey



h/t @yousufortaccom pic.twitter.com/KdJa9CTnTl — Matt Navarra (@MattNavarra) January 12, 2022

Ainda segundo Navarra, o Instagram afirmou que eles testaram um “protótipo” dessa versão do Stories em fevereiro de 2021 e que a mudança não esteve amplamente disponível.

É possível que, ao adotar o método de rolagem vertical já familiar, o Instagram espere atrair mais usuários — ou apenas padronizar o modo de passar por Stories/Reels no aplicativo como um todo.

O que acham dessa possibilidade?

