Apple teria desistido de iPad Pro com traseira de vidro

Em junho do ano passado, o conhecido jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, indicou que, de acordo com suas fontes, a Maçã estaria trabalhando um novo iPad Pro com uma traseira feita de vidro, o que permitiria a implantação do carregamento sem fio ao via MagSafe.

Hoje, no entanto, segundo o 9to5Mac, a Apple parece ter desistido desse novo design devido a sua maior fragilidade em comparação com o tradicional alumínio. Mesmo assim, a Apple parece ainda não ter deixado os planos de levar o MagSafe para o seu tablet topo-de-linha para trás.

Ainda de acordo com o 9to5Mac, a gigante de Cupertino teria desenvolvido protótipos de iPads Pro com a marca registrada da Maçã maior na parte de trás do aparelho. Em vez do típico material nas versões atuais, a maçãzinha (ou “maçãzona”) seria de vidro, permitindo que a energia passasse por ela.

Esse protótipo contaria, também, com ímãs mais fortes do que os vistos atualmente nos iPhones para uma maior segurança durante o recarregamento. Além disso, o MagSafe dos iPads Pro seria ainda mais rápido do que o dos smartphones da Maçã, embora ainda não se saiba a potência exata.

Além do carregamento sem fio, é esperado que os iPads Pro de 2022 contem, também, com uma bateria ainda maior, além do possível novo chip “M2”, o qual deve ser lançado junto com a próxima geração do MacBook Air.

Outros rumores corroboram também a possibilidade de os novos modelos ganharem o famigerado entalhe (notch) como uma forma de aumentar a área útil dos displays.

