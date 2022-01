Google Meet ganha legendas com tradução ao vivo

Há poucos meses, noticiamos aqui no MacMagazine a chegada das legendas traduzidas em tempo real ao Google Meet — recurso que, na época, ainda era exclusivo da beta do serviço. Nesta semana, a novidade foi finalmente liberada para o público geral, contando, inclusive, com suporte para o português.

Publicidade

Através de um post em seu blog oficial, a Google afirmou que o recurso deverá tornar chamadas com integrantes internacionais mais inclusivas e colaborativas, removendo, por fim, a barreira linguística. Além disso, a empresa defendeu o uso dele em atividades educacionais e no treinamento de equipes localizadas em diferentes partes do globo.

Infelizmente, o recurso é capaz apenas de reconhecer falas emitidas na língua inglesa, podendo então traduzi-las para espanhol, alemão, francês e português. Para ativá-lo, basta clicar/tocar em Configurações » Legendas.

A tradução em tempo real de legendas do Google Meet começou a ser disponibilizada na última quarta-feira (12/1) de forma gradual, tanto para a versão web quanto para o aplicativo mobile do serviço. No entanto, apenas usuários dos seguintes planos do Google Workspace terão acesso ao recurso inicialmente:

Publicidade

Business Plus

Enterprise Standard

Enterprise Plus

Teaching and Learning Upgrade

Education Plus

Vale notar ainda que, embora já tenha sido lançada para o público, a tradução em tempo real de legendas continuará em desenvolvimento na versão beta do Google Meet.

via Engadget