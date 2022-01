Headset da Apple poderá atrasar e chegar somente em 2023, diz Mark Gurman

O headset de realidade aumentada/virtual da Apple será a primeira grande entrada da Maçã em um novo mercado desde o Apple Watch, em 2015 — e nós já estávamos esquentando os rumores para ver esse début ainda em 2022, mesmo que em estoques limitados. Entretanto, de acordo com Mark Gurman, pode ser que tenhamos de esperar um pouco mais.

De acordo com o jornalista da Bloomberg, a empresa estaria considerando adiar em alguns meses o lançamento do seu primeiro headset de realidade mista (AR/VR), possivelmente jogando o seu anúncio para o fim do ano — e o subsequente lançamento para algum momento de 2023. O adiamento, segundo Gurman, estaria relacionado a problemas com os atuais protótipos do dispositivo.

Mais especificamente, de acordo com fontes por dentro do assunto, as unidades de pré-produção estariam sofrendo com problemas de superaquecimento e mau funcionamento das câmeras e do software — obstáculos perfeitamente normais durante o desenvolvimento de um novo produto, mas que talvez obriguem a Apple a colocar o pé nos freios em relação ao seu cronograma.

Essa não é a primeira vez em que se fala sobre um possível adiamento do primeiro headset da Apple: alguns rumores já apontavam uma chegada do dispositivo em 2021, algo que acabou não acontecendo.

As especulações mais recentes davam conta de que a Maçã poderia apresentar o aparelho já na WWDC22, com alguns meses de antecedência em relação ao lançamento para que desenvolvedores tivessem tempo de trabalhar em suas aplicações. Pelo visto, nada feito… de novo.

Segundo Gurman, o objetivo da Maçã com o seu novo dispositivo é levar os headsets AR/VR às massas, ao contrário de tentativas anteriores, de outras empresas, que ficaram restritas a nichos muito específicos de consumidores. Ele não acredita que o aparelho será um sucesso retumbante desde o primeiro momento (como o iPhone foi, por exemplo), mas que abrirá o caminho para novas aplicações, novos adeptos e, claro, novas oportunidades de lucro para Cupertino.

Outros rumores recentes relacionados ao headset indicam que ele poderá ter múltiplos chips, com desempenho ao menos equivalente ao do processador M1, além de um adaptador de energia de 96W semelhante ao do MacBook Pro. Seu preço inicial, pelo visto, também não será muito agradável — as apostas iniciais giram em torno dos US$3 mil.

Ou seja: ainda há um longo caminho pela frente, mas as coisas estão começando a tomar forma. Aguardemos um pouco mais!