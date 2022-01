Instagram mostrará contador de views de Stories do Facebook

Entre os muitos testes que a Meta está fazendo com possíveis futuros recursos para o Instagram, está a possibilidade de que a rede social adote um contador de visualizações dos Stories publicados no Facebook.

Não é novidade para ninguém que a empresa está fazendo um esforço para integrar cada vez mais os seus três maiores produtos (os dois já citados e o WhatsApp), e permitir essa visualização poderá ser mais um passo — mesmo que curto — nessa direção.

O teste com a nova funcionalidade se tornou público graças a um usuário no Twitter, o qual expôs uma captura de tela mostrando a seção de contagem das visualizações dos Stories dividida em duas partes no app do Instagram.

Now if you cross post your Instagram story to Facebook you can see both views in Instagram@MattNavarra pic.twitter.com/Reb6K9YLC5 — Ahmed Ghanem (@ahmedghanem) January 13, 2022

A primeira delas é a já tradicional lista que mostra os usuários da rede social que visualizaram o Story; a segunda mostra os “visualizadores do Facebook” — há, inclusive, a possibilidade de mandar uma mensagem para os usuários da outra rede social através do Messenger.

Obviamente, as visualizações do Facebook só aparecerão caso o usuário ative o compartilhamento do Story também na rede social fundada por Mark Zuckerberg no momento da publicação no Instagram. Esta é uma possibilidade antiga, mas (até agora) as visualizações só podem ser vistas oficialmente em cada um dos apps.

Vale recordar que outras medidas relativamente recentes foram adotadas pela Meta para integrar suas redes. A mais proeminente delas foi a interação entre o Messenger tanto no Instagram quanto no Facebook, recurso que lançado no ano passado.

