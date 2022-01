Pesquisa mostra o que motiva usuários a adiar updates do iOS

É perceptível a empolgação de usuários de iPhones, iPads e Macs sempre a Apple libera uma atualização dos seus sistemas — principalmente se esses updates são maiores, como o iOS/iPadOS 15, o macOS Monterey 12, etc.

Contudo, enquanto muitas pessoas não veem a hora de receber o indicativo de que uma nova versão do sistema operacional está disponível, outras preferem esperar um “amadurecimento” do sistema ou até mesmo permanecer na atual versão em definitivo — pelos mais variados motivos.

Nesse sentido, uma nova pesquisa do Router Network questionou usuários sobre vários aspectos no que diz respeito às atualizações de seus dispositivos — comparando, inclusive, opiniões de usuários de iPhones com os donos de dispositivos Android.

Entre os entrevistados, 46% costumam atualizar seus smartphones assim que uma nova versão fica disponível, enquanto 30% esperam um momento conveniente. Já 13% deixam ativada a opção de atualizar o sistema operacional automaticamente, enquanto 11% só atualizam se há uma necessidade.

Quando falamos de usuários do iOS, as três principais motivações para para que os usuários não atualizem o sistema é a possibilidade de se deparar com bugs (38% apontaram como um fator relevante), o longo tempo que as grandes atualizações de sistema ocupam (37%) e a falta de um momento conveniente para que eles façam a atualização (33%).

Já as principais motivações dos usuários do Android foram bem diferentes: desde problemas de compatibilidade com diferentes aplicativos (30%) a medo de perder arquivos (28%) e — pasmem — até mesmo protestar contra o capitalismo (23%). Os usuários do sistema do Google também estavam bem mais preocupados com questões de segurança que os adeptos do iOS.

E por aí, você costuma esperar um pouco sempre que sai nova versão do iOS ou já atualiza o sistema?

Obsolescência programada?

A pesquisa também perguntou se os usuários acreditam que as fabricantes de smartphones implementam alguma estratégia intencional para tornar os aparelhos mais lentos após as atualizações, com 63% dos entrevistados achando que sim.

A Apple, vale recordar, já admitiu tornar mais lentos aparelhos com baterias antigas. Na pesquisa, 48% dos donos de iPhones acreditam que a autonomia da bateria foi prejudicada por atualizações (contra 40% de usuários do Android).

Outra pergunta interessante foi sobre a probabilidade de mudança de marca por parte dos usuários. 40% dos donos de iPhones estavam considerando largar a Maçã, enquanto com donos de celulares com Android o número foi superior, de 50%.

