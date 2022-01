Promoções na App Store: Up Slide Down, SpellForce, Humans Photo Editor e mais!

Para esta sexta-feira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Up Slide Down, desenvolvido pela Digital Hole Pvt. Ltd., é mais uma excelente opção de puzzle. Seu trabalho é colocar as peças em ordem, movendo-as para os espaços vazio. São nove modelos de quebra-cabeça, cada um com um tema diferente.

N/D

Nota na App Store

Minha nota

Confira também um vídeo demonstrativo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 😃

Publicidade

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam quase R$85 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS

Jogo de estratégia.

Lista de compras.

Combine 3 + Tetris.

Alimentação mais saudável.

App universal (iOS/iPadOS/macOS)

Editor de imagens.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

Respeite o distanciamento social, use máscara (de preferência PFF2 ou N95) em ambientes fechados e vacine-se (se já chegou a sua hora de vacinar ou se chegou o momento da segunda dose ou da dose de reforço). 🏠😷💉