Todos os “iPhones 14” terão tela de 120Hz e 6GB de RAM, diz analista

Já estamos em 2022 e, com isso, é natural que a máquina de rumores acerca dos iPhones deste ano comece a esquentar. Já temos alguma noção de como a família dos “iPhones 14” se apresentará, e hoje o analista Jeff Pu, da Haitong International Securities, chegou com alguns palpites atualizados.

De acordo com Pu, toda a família dos próximos smartphones será equipada com telas ProMotion — com taxa de atualização variável que pode chegar a 120Hz. Nos iPhones 13, apenas os modelos Pro contam com o recurso, que torna a experiência de uso e as animações mais suaves e agradáveis aos olhos (além de economizar bateria).

Outro palpite do analista é de que toda a linha será equipada com 6GB de RAM — isto é, os modelos “não-Pro” receberiam uma boa melhoria (os iPhones 13 e 13 mini atuais têm 4GB), enquanto os “iPhones 14 Pro” manteriam a quantidade de memória dos seus antecessores.

Aqui, vale lembrar que Pu já tinha publicado anteriormente uma outra nota afirmando que os “iPhones 14 Pro” teriam 8GB de RAM. O analista, entretanto, reajustou suas previsões após uma “checagem na cadeia de fornecimento” e afirma, agora, que os futuros modelos Pro manterão os 6GB de memória por questões ligadas aos custos de fabricação.

Outros palpites de Pu corroboram previsões feitas anteriormente pelo analista e por outros insiders da cadeia produtiva da Apple: segundo ele, os iPhones de 2022 chegarão com uma câmera grande-angular de 48 megapixels, bastante melhorada em relação ao sensor atual que equipa os iPhones 13 [Pro].

Por fim, na parte mais esquisita do rumor, Pu acredita que os “iPhones 14 Pro” partirão dos 256GB de armazenamento, enquanto os modelos “não-Pro” serão iniciados em 64GB. A primeira parte até pode ser real, mas a segunda não faria sentido nenhum — considerando que toda a família do iPhone 13 parte dos 128GB.

De qualquer forma, a cadeia de rumores está se formando, e as apostas estão abertas. O que você mais quer ver nos “iPhones 14”?

