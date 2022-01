O que é o Finder no Mac?

O mundo Mac possui algumas particularidades em relação ao Microsoft Windows, como nomenclaturas diferentes para um mesmo recurso ou outros cuja ideia é exclusiva para a plataforma.

Se você é novato nesse mundo, já deve ter notado o primeiro ícone (da esquerda para a direita) localizado no Dock. Azul, com o desenho de uma carinha sorrindo, ele é chamado de Finder.

O que é o Finder?

Ele nada mais é que o gerenciador de arquivos do computador, uma espécie de “Gerenciador de Arquivos” ou “Windows Explorer”, para aqueles mais familiarizados com o sistema operacional da Microsoft.

Por lá, você pode visualizar os seus documentos, as suas imagens, downloads, os seus aplicativos instalados, além de gerenciar o conteúdo do seu iPhone/iPad, por exemplo.

O Finder é o único aplicativo do macOS que não pode ser fechado completamente, ou seja, ele está sempre aberto e pronto para ser usado. 😉

Como abrir e personalizar o Finder

Para abrir o Finder, basta clicar no ícone dele pelo Dock. Pela barra lateral, navegue pelas seções pré-definidas ou então personalize-a como preferir, indo até Finder » Preferências na barra de menus e selecionado a aba “Barra Lateral”. Depois, basta marcar as seções que deseja que apareçam por lá.

Além de personalizar a barra lateral, também é possível selecionar quais atalhos você deseja que apareçam na barra de ferramentas. Por lá, é possível inserir um para pré-visualizar o arquivo, obter informações sobre ele, fazer uma busca, etiquetar um arquivo ou até mesmo criar uma nova pasta a um clique de distância.

Como enviar um arquivo para o Lixo

Você também pode enviar um arquivo indesejado diretamente para o Lixo. A maneira mais fácil de fazer isso é arrastá-lo em direção ao ícone de lixeira no próprio Dock, mas você pode selecionar o arquivo ou a pasta e pressionar ⌘ ⌫ .

Se quiser, isso também é possível de ser feito bastando clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo e selecionar “Mover para o Lixo”.

E você, curte o Finder? 😀