Como enviar ou responder um email usando o Apple Watch

O Apple Watch, além de ser um companheiro excelente na hora de fazer exercícios físicos ou cuidar da sua saúde em geral, também possui alguns aplicativos bem úteis para o dia a dia.

É o caso do Mail, por exemplo. Com alguns simples toques, você consegue enviar ou responder uma mensagem sem nem precisar tirar o seu telefone do bolso. Veja, a seguir, como fazer isso!

Primeiro, certifique-se de que o app Mail está instalado no relógio. Caso não esteja, baixe-o gratuitamente na App Store.

Feito isso, abra o app. Para enviar um novo email, gire a Digital Crown para cima até que o botão “Nova Mensagem” apareça. Toque nele para que os campos de contato, assunto e mensagem apareçam.

Já se quiser responder uma mensagem, toque nela e desça até o fim da página. Depois, selecione “Responder” ou “Responder a Todos”, caso esteja respondendo para mais de uma pessoa.

Há quatro maneiras de inserir um texto no Apple Watch:

Usando o ditado.

Usando o Escrever à Mão (Scribble), mas que até o momento não funciona em português.

Usar o teclado QWERTY no próprio Apple Watch (disponível apenas no Apple Watch Series 7, e também ainda não em português).

Uma notificação pode ser enviada no seu iPhone para que você insira o texto usando o teclado do próprio smartphone.

Com os textos devidamente inseridos no campo, toque em “Enviar”. Prontinho!

Não sei vocês, mas eu acho incrível essa possibilidade de enviar emails diretamente pelo meu pulso! 🤩 ⌚️