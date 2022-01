Como adicionar um atalho ao Lembretes [iPhone e iPad]

O app Atalhos (Shortcuts) da Apple oferece uma infinidade de opções de automações a serem feitas nos iPhones/iPads e até no Macs (a partir do macOS Monterey 12).

Um truque simples, mas que pode ser útil para muita gente, permite que você crie um lembrete para um atalho que você usa bastante.

Assim, você pode programá-lo posteriormente para que seja executado em um certo dia ou quando estiver saindo de casa, por exemplo. Confira, a seguir, como fazer isso no seu iPhone/iPad!

Primeiro, abra o Atalhos no seu dispositivo. Depois de identificar aquele que deseja usar, toque no botão representado por três pontinhos para abri-lo.

Em seguida, ative a Siri usando o botão lateral/de Início (ou diga “E aí Siri”, caso essa função tenha sido ativada) e diga “Me lembre disto” ou “Lembre-me disto hoje às duas da tarde”, por exemplo.

Após a assistente confirmar, o atalho será adicionado ao app Lembretes (Reminders).

Para editar o comportamento desse lembrete, abra o app e toque no nome do lembrete. Depois, vá no botão “i” e escolha uma data/um horário ou uma localização (como ao sair de um local, por exemplo). Toque em “OK” para salvar as alterações.

Depois, quando o lembrete aparecer, basta abrir o app e tocar no ícone do “Atalhos” e selecionar o botão de play (no canto inferior direito) para executá-lo.

Bem bacana, não?! 😉